В результате были уничтожены по меньшей мере восемь самолетов.

Взрывы в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма — это результат уничтожения четырех открытых складов с боеприпасами. Атака лишила россиян по меньшей мере восьми самолетов.

Такой информацией поделилась британская разведка в свежем отчете касательно войны в Украине.

"9 августа 2022 года на военном аэродроме "Саки" в западном Крыму произошли взрывы. Первоначальная причина взрывов неясна, но большие грибовидные облака, видимые на видео очевидцев, почти наверняка были вызваны детонацией до четырех незакрытых складов боеприпасов", — сообщили в британской разведке.

В отчете также сказано, что в результате атаки удалось уничтожить или повредить по меньшей мере 8 самолетов рашистов — 5 Су-24 и 3 Су-30. Центральная зона аэродрома получила серьезные повреждения, но он, вероятно, остается работоспособным.

Для РФ потеря 8 истребителей не имеет колоссального значения, так как это незначительная часть от общего количества. Однако "Саки" использовался для прикрытия Черноморского флота.

"Возможности морской авиации в настоящее время значительно ослаблены. Этот инцидент, вероятно, заставит российских военных пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым, вероятно, рассматривался как надежный тыловой район", — подытожили в британской разведке.

Как сообщал УНИАН, 9 августа, были нанесены удары по аэродрому в Новофедоровке на территории Крыма. Украинская сторона отрицает свое причастие к взрывам, хоть и довольна результатом.

Вследствие атаки удалось уничтожить девять вражеских самолетов, о чем рассказали в Командовании ВС ВСУ. А председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич добавил, что аэродром выведен из строя.

Журналисты The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщили, что взрывы в Крыму — это работа нашего спецназа.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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