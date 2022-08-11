Взрывы выжгли растения вокруг авиабазы.

По меньшей мере семь российских самолетов были уничтожены во время взрывов на аэродроме в Саках. Это может быть самой большой потерей авиации РФ за один день.

Об этом сообщает CNN.

Предположительно, уничтоженные боевые самолеты – это бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30. При этом научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон отметил, что еще два боевых самолета были повреждены.

На обнародованных в соцсетях роликах видно дым, поднимающийся с базы, прежде чем на ней произошли три мощных взрыва. На спутниковых фотографиях также видно, что взрывы выжгли растения вокруг авиабазы.

Удар по аэродрому в Новофедоровке - что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Сообщалось, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

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