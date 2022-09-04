Враг выпустил снаряд класса "воздух-земля" из истребителя Су-35.

Украинские защитники сбили крылатую ракету "воздух-земля" в небе над Николаевской областью. Российские оккупанты выпустили ее из многоцелевого истребителя Су-35.

Об уничтожении ракеты отчитался пресс-центр воздушного командования "Пивдень" на официальной странице на Facebook.

"4 сентября, около 06.00 часов, в небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень" сбита крылатая ракета класса "воздух-земля" Х-59, выпущенная российским многофункциональным истребителем СУ-35. Угроза ракетных ударов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — сообщили в ВК "Пивдень".

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Напомним, это не первая ракета, которую сегодня сбили украинские защитники. Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ с помощью средств ПВО уничтожили вражеский снаряд в районе Кривого Рога. А вчера, 3 сентября, нашим воинам удалось сбить все ракеты, которые рашисты выпустили по Днепру.

По данным Генштаба ВСУ, у оккупантов наблюдается нехватка высокоточного оружия. Они начали все чаще применять устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. Однако эти снаряды нередко не достигают цели.

Тем временем начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов сообщил, что украинская ПВО сбивает от 50 до 70% ракет.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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