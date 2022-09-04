Руководитель военной администрации Кривого Рога сообщил, что ночью обстрелов не было.

В районе Кривого Рога противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток"

"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета", – говорится в сообщении.

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Заметим, с начала суток на территории области воздушную тревогу объявляли трижды: в 01:03 – 01:21, в 01:28 – 02:21, в 05:59 – 06:47.

В 7:50 руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что "на утро 04 сентября все ровно, Криворожский район – обстрелов не было".

Генерал-майор Дмитрий Марченко ранее заявлял, что российские оккупанты хотят захватить город Кривой Рог Днепропетровской области, чтобы создать плацдарм для наступления на Южноукраинск и Вознесенск Николаевской области.

В то же время военный эксперт Олег Жданов отмечал, что угроза прорыва что для Запорожья, что для Кривого Рога, что для Николаева практически равна нулю.

За прошедшие сутки города Вознесенск и Очаков подверглись ударам со стороны врага. Зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек. В результате обстрелов начались пожары.

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