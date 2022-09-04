По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, на вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет.

Из-за нехватки высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Из-за нехватки высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не долетела до цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них непригодны к применению", - говорится в сообщении.

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Между тем за прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.

В Генштабе отмечают, что продолжает сохраняться угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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