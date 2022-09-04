Среди раненых трое детей.

В Николаевской области в результате враждебных действий за сутки ранения получили 7 человек, есть погибший ребенок.

Об этом в Telegram сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Только за вчера в Николаевской области в результате враждебных действий ранения получили 7 человек. Среди пострадавших 3 детей - все с осколочными ранениями ... К сожалению, есть и погибшие - 8-летний ребенок", - написала она. Видео дня

Замазеева добавила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по ее данным, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 579 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Замазеева отметила, что сегодня ночью под массированный ракетный удар попал город Николаев. В результате попадания ракет существенно повреждены здания трех лечебных учреждений, двух учебных заведений, музей и жилые дома.

Под удары попали населенные пункты Николаевского, Вознесенского и Баштанского района. Атакованы населенные пункты Первомайского, Ингульской и Березнеговатской громад. Также ракетному удару подверглись города Вознесенск и Очаков. Зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек. В результате обстрелов случились пожары.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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