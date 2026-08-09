Эскалация воздушной войны привела к росту жертв среди мирных жителей Украины, - CNN

За первое полугодие этого года в Украине погибли по меньшей мере 1396 гражданских.

В связи с тем, что война в небе набирает обороты и что наступательные возможности Украины и России превосходят возможности ПВО, удары по целям становятся более эффективными. Это значит, пишет CNN, что повреждается все больше объектов экономической инфраструктуры. А также, что каждую неделю погибает все больше мирных жителей.

В статье отмечается, что за последний год Украина усовершенствовала технологии беспилотников, чтобы наносить удары по целям за тысячи километров от линии фронта. Причем это уже не разрозненные удары, а кампания, направленная на поражение НПЗ и нефтяных танкеров, подстанций и другой энергетической инфраструктуры, склады, нарушение российской военной логистики на оккупированных территориях.

Журналисты привели мнение аналитиков о том, что российские системы ПВО были разработаны не для борьбы с беспилотниками, а для сбития обычных военных самолетов и ракет. Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра по вопросам безопасности, Натия Сескурия назвала это серьезной проблемой для РФ.

Видео дня

"По всей видимости, это попытка донести информацию о войне до рядовых россиян и оказать большее давление на бизнес-элиту, которая, возможно, имеет определенное влияние в Кремле, чтобы та добилась прекращения полномасштабного вторжения", - говорится в статье.

Хотя на данном этапе количество ударов России по Украине все еще превышает число атак, которым подвергается она сама. При этом количество российских ракет и беспилотников, запущенных по Украине, растет от месяца к месяцу. Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в июле Россия выпустила по Украине 139 баллистических ракет - больше, чем в любой другой месяц этого года.

Растет число погибших и раненых

Но, отметили авторы, увеличение количества атак имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Помимо прочего, эскалация воздушной войны привела к росту числа жертв среди гражданского населения. По данным ООН, в Украине за первое полугодие этого года погибли по меньшей мере 1396 мирных жителей и 7978 получили ранения. Это на 37% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Только на этой неделе в Киеве и окрестностях "погибли по меньшей мере 17 человек" в результате запуска Россией более двух десятков баллистических и противокорабельных ракет. Причем ни одна из них не была сбита.

Последствия ударов по Wildberries

Напомним, что продолжаются масштабные удары Украины по целям в глубине России. В том числе под ударом склады крупнейшего центра онлайн-торговли Wildberries. Считается, что с начала атак продавцы потеряли товаров на сумму около 5 млрд долларов. При этом аналитики говорят, что компания была тесна связана с властью, которая развивала планы использовать маркетплейс для обхода западных санкций, в том числе обходить с ее помощью ограничения банковких платежей и запрет на подключение к SWIFT.

Украинские атаки на объекты Wildberries уже вызвали масштабные перебои в работе его логистической сети и сказываются на продавцах и пунктах выдачи заказов. А в дальнейшем ожидается волна банкротств предпринимателей.

Вас также могут заинтересовать новости: