Сейчас количество российских штурмов в Запорожской и Херсонской областях измеряются единицами.

Украинские подразделения продолжают ведение оборонительной операции и принимают меры для улучшения тактического положения на юге Украины, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Резких изменений в составе, поведении и характере действий противника не произошло - признаков формирования наступательной группировки не обнаружено. Наоборот, есть основания говорить, что оперативная обстановка характеризуется определенным снижением интенсивности боевых действий", - рассказал Лиховой.

В частности, по словам спикера, в течение трех последних дней в Запорожской области не было зафиксировано ни одного вражеского штурма.

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"На Ореховском направлении россияне пытались продвинуться в направлении Новоданиловки, но успеха не имели. На Приднепровском направлении сейчас относительно наибольшее, как для нашей операционной зоны, количество боевых столкновений. Россияне продолжают пытаться выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левом берегу Днепра. Однако безуспешно - за вчера там состоялось одно штурмовое действие, за сегодня отбито уже две атаки россиян", - добавил Лиховий.

Он также объяснил, почему РФ сейчас уменьшила давление на юге Украины: "У россиян нет ресурса, который бы позволял проводить массированные наступательные эффективные действия сразу на нескольких направлениях. Поэтому они сейчас концентрируют все усилия на Покровском направлении, где десятки атак ежедневно. Тогда как на всей протяженности ОУВ "Таврия", а это Херсонская и Запорожская область, количество их штурмовых действий измеряется единицами. Видно, что они не имеют ни человеческого ресурса, ни достаточно техники, чтобы проводить атаки на земле".

Российско-украинская война: другие важные новости

Российский военный бросил гранату в штаб, где спали российские захватчики из подразделения "Шторм Z", чтобы перейти на сторону Украины. Когда дело было сделано, россиянин сбежал по заранее подготовленному маршруту и перешел на подконтрольную Украине территорию.

По данным аналитика немецкого издания BILD Юлиана Рёпке, после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе.

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