Российские оккупанты продолжают сочетать тактику штурмов с применением КАБов.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты с начала суток уже 121 раз пытались прорвать линию обороны Украины, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, на Харьковском направлении Силы обороны отбили 6 атак врага в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Продолжаются бои на двух направлениях - ситуация под контролем украинских защитников. Кроме того, оккупанты ударили 11 КАБами на этом направлении.

Еще 11 раз российские захватчики атаковали позиции Сил обороны на Купянском направлении и 13 - на Лиманском. В Генштабе также сообщили о росте количества боевых столкновений на Северском направлении - там с начала суток было зафиксировано 18 попыток прорвать оборону украинских воинов. В частности, 11 атак оккупанты провели в районе Белогоровки.

Видео дня

На Краматорском направлении продолжаются попытки оккупантов продвинуться к Часовому Яру - с начала суток здесь зафиксировали пять атак врага. 13 раз оккупанты атаковали на Торецком направлении. В частности, в сторону города Торецк, населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Четыре боестолкновения продолжаются.

Больше всего боевых столкновений, а именно 37, с начала суток произошло на Покровском направлении - из них 12 продолжаются. Только в направлении Новоалександровки оккупанты 13 раз штурмовали украинскую линию обороны. На этом направлении враг также активно использует авиацию.

Шесть штурмов Силы обороны отбили на Кураховском направлении - в районе Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. По последней оккупанты сбросили два КАБа. Еще 8 атак врага было отражено на Времовском направлении.

На Ореховском направлении оккупанты применили неуправляемые авиационные ракеты (НАР) по н.п. Роботино и Лобково. Кроме того, оккупанты пытаются продвинуться из Новопокровки на Новоданиловку, однако получают достойный отпор.

Еще три атаки оккупантов Силы обороны успешно отбили на Приднепровском направлении в районе плацдармов. По Гавриловке и Бургунке россияне применили по два КАБа.

В Генштабе также отметили, что оккупанты продолжают обстреливали приграничные села Черниговской и Сумской областей с территории РФ. Вследствие ударов, с начала суток пострадали Елино, Блешня, Галагановка, Леонивка, Стариково, Новодмитровка, Миропольское, Мирополье, Локня, Могрица, Большая Рыбица, Павловка.

Российско-украинская война: важные новости

В Воздушных силах анонсировали, что западные истребители F-16 должны прибыть в Украину "в ближайшее время". А подготовка инфраструктуры для них уже находится на завершающем этапе.

Между тем Business Insider сообщает, что союзники ввели новые правила использования оружия, которое поставляют Украине. Это может сильно повлиять на использование долгожданных F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: