Евлаш отметил, что нам нужно большое количество как пилотов, так и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием F-16 в Украине.

В Украину еще не прибыли с учений украинские пилоты для F-16. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире Radio NV.

"Процесс подготовки пилотов продолжается. На завершающих этапах сейчас уже есть летчики, которые заканчивают обучение. Мы не можем разглашать достоверную информацию по определенным причинам, потому что она является тайной. Но сейчас уже есть люди, которые вот-вот уже должны прибыть в Украину и уже выполнять задачи здесь непосредственно", - отметил он.

По словам Евлаша, западные современные истребители должны прибыть в Украину "в ближайшее время", подготовка инфраструктуры для них уже на завершающем этапе.

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"Получение F-16 - это очень сложный процесс. В том числе подготовка экипажа, летчиков, обслуги - это достаточно длительный кропотливый процесс, который требует долгой подготовки. Конечно, продолжается сейчас подготовка инфраструктуры летной, инфраструктуры, которая готовится для использования наших будущих самолетов, в том числе и для обеспечения их безопасности от ударов. Мы понимаем, что противник будет охотиться на них. Поэтому это целый комплекс мероприятий", - прокомментировал представитель Воздушных сил.

Евлаш отметил, что нам нужно большое количество как пилотов, так и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием F-16 в Украине. Поэтому подготовка технических специалистов - это постоянный процесс, потому что как только заканчивается подготовка одних специалистов, на их место сразу набираются другие.

"Некоторая часть уже подготовлена, она уже ждет получения F-16. В том числе они смогут обмениваться опытом здесь, непосредственно в Украине, делиться со своими собратьями", - отметил спикер.

Евлаш опроверг информацию, которую в выходные в Твиттер озвучил французский бывший военный летчик, что по его инофрмации, первые F-16 уже появились над Украиной и даже осуществили боевую работу.

"Мы уже несколько раз опровергали эту информацию крупным мировым информационным вещателям. Эта информация не соответствует действительности. Мы ожидаем F-16, которые в ближайшее время должны прибыть в Украину", - сказал он.

Истребители F-16 для Украины - детали

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять российским оккупантам в небе.

Business Insider со ссылкой на экспертов недавно информировал, что первые истребители американского производства должны поступить в Украину этим летом. А поскольку союзники ввели новые правила использования оружия, которое поставляют Украине, это сделает F-16 более эффективными. Баррос сказал, что Украина, скорее всего, будет иметь слишком мало F-16 этим летом, чтобы сделать значительные изменения. Но со временем это может "перерасти в большой эффект".

Украина просила о F-16 практически с начала полномасштабного вторжения России, но разрешение США отправить американские самолеты поступило только в мае 2023 года.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия пообещали Украине примерно 85 самолетов.

28 июня стало известно, что в Даниизавершили подготовку 50 специалистов по работе с истребителями F-16. Большинство из них вернулись в Украину, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов.

Военный эксперт Евгений Дикий говорит, что самолеты F-16 одновременно не смогут закрыть небо над Украиной от всех воздушных целей врага. В то же время они способны нанести серьезные проблемы российской фронтовой авиации даже в небольшом количестве.

По его словам, даже одна эскадрилья в 12 машин со 100-километровыми ракетами - будет очень существенно влиять на ситуацию.

В мае Евлаш сказал, что для замены нынешнего авиапарка Воздушным силам Украины нужно не менее 150 самолетов различных типов, включая и транспортную авиацию, которая могла бы выполнять различные задачи.

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