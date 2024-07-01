Эксперты говорят, что самолеты будут иметь эффект на общую ситуацию на поле боя, но все зависит от их количества.

Союзники ввели новые правила использования оружия, которое поставляют Украине. Это может сильно повлиять на использование долгожданных F-16.

Как пишет Business Insider со ссылкой на экспертов, первые истребители американского производства должны поступить этим летом. Это потому, что Украина теперь имеет разрешение на использование оружия, предоставленного ее союзниками, для поражения целей на территории России.

Джордж Баррос, военный эксперт из американского Института изучения войны, сказал, что это сделает F-16 более эффективными. Примерно месяц назад, говоря о F-16, эксперт заявлял, что Украине нужны возможности, но Россия имеет более сильные военно-воздушные силы и большую сеть ПВО.

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"Теперь я на самом деле гораздо более оптимистичен", - сказал он.

Украина может поражать цели в России

До мая союзники не позволяли Украине применить предоставленное ими оружие для удара по территории России. Это было серьезным недостатком, поскольку Россия могла собирать войска и технику прямо на границе и осуществлять атаки из мест, которые Украина не могла поразить. Многие аналитики говорили, что это означало, что Украина воюет одной рукой за спиной. Но в мае многие ее союзники ослабили ограничения.

Баррос сказал, что отмена запрета на удары по России означает, что ожидаемое влияние самолетов F-16 теперь значительно возрастет.

"Теперь я вижу этот проблеск надежды, и теперь мы можем начать оценивать воздушную силу", - сказал он.

Питер Лейтон, сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший офицер Королевских ВВС Австралии, сказал, что для того, чтобы F-16 были наиболее эффективными, российскую ПВО нужно уничтожить. Возможность нацелиться на противовоздушную оборону, размещенную в России, является большим преимуществом.

Баррос сказал, что Украина, скорее всего, будет иметь слишком мало F-16 этим летом, чтобы сделать значительные изменения. Но со временем это может "перерасти в большой эффект".

Он добавил, что отмена Соединенными Штатами дополнительных ограничений имела бы больший эффект. США по-прежнему не позволят Украине использовать боеприпасы большой дальности для ударов вглубь российской территории, откуда некоторые из вооружений России наибольшей дальности могут обстреливать Украину.

Президент Украины также призвал своих союзников еще больше смягчить ограничения на использование оружия большой дальности для ударов по военным объектам в России, заявив, что Украина все еще не может остановить смертоносные атаки планирующими бомбами.

Украина снова может воевать

Первые месяцы этого года Украина потратила на борьбу с острой нехваткой техники и боеприпасов. Но США возобновили помощь в апреле.

По словам некоторых экспертов, это должно дать толчок первым F-16 в Украине, хотя неясно, как долго продлится поддержка США по сравнению с тем, когда могут поступить новые F-16.

Лейтон сказал, что "на тактическом уровне" F-16 является толчком для Украины, но некоторые недостатки в Украине могли бы не быть столь заметными, если бы F-16 прибыли раньше.

Украина ждет F-16

Украина просила о F-16 с начала полномасштабного вторжения России, но разрешение США отправить американские самолеты поступило только в мае 2023 года.

Эксперты говорят, что союзникам Украины следовало предоставить F-16 раньше, если они хотели увидеть, как эти истребители производят удары на поле боя в этом году, поскольку проблемы с подготовкой пилотов и их интеграцией в украинскую армию, скорее всего, были бы решены.

"Если бы Запад подарил F-16 годом раньше, то большинство этих проблем уже были бы решены", - сказал Майкл Кларк, эксперт по России и Украине и британский советник по национальной безопасности.

"Но мы, как всегда, оставили это до последнего момента, а потом ожидали, что украинцы сделают с ними чудеса, чего не произойдет", - добавил он.

Эксперты также говорят, что Украине нужно больше самолетов, чем обещано, поскольку меньшее количество означает, что нужно быть особенно осторожными с теми, которые она получает.

Марк Кансиан, полковник морской пехоты в отставке и эксперт по оборонной стратегии в Центре стратегических и международных исследований, сказал, что "проблема заключается в том, что F-16 не будет очень много".

Он сказал, что несправедливо ожидать, что Украина достигнет масштабных прорывов без значительного количества самолетов. По его словам, США имеют такое доминирование в воздухе, потому что они используют "сотни самолетов с широкой системой поддержки на земле".

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия пообещали Украине примерно 85 самолетов, но неясно, сколько их должно поступить в первой волне и когда будет доставлено больше.

Кларк сказал, что без дополнительного количества самолетов, "с точки зрения защиты украинского воздушного пространства и способности справляться на всем фронте с численностью России, F-16 преодолеют долгий путь к возможности сделать это".

Чтобы быть действительно эффективными, сказал он, Украине нужно не менее 200 единиц вместе с поддержкой, которая им нужна.

Несмотря на это, эксперты сказали, что F-16 будут иметь значение для Украины, но сами по себе полностью не будут менять ситуацию. Реактивные самолеты будут помогать пополнять потери, сдерживать российские самолеты и действовать как противовоздушная оборона.

Тим Робинсон, специалист по военной авиации Королевского аэронавигационного общества Великобритании, сказал, что самолет также "сделает российских пилотов там немного более осторожными относительно того, с чем они сталкиваются".

Что дадут самолеты F-16 Украине

Ранее журналисты The Guardian рассказали, что западные истребители F-16 смогут защитить Харьков от российских авиабомб. Там также рассказали подробности об обучении украинских пилотов - отмечается, что оно было "непростым".

По мнению военного эксперта Петра Черника, одна эскадрилья самолетов F-16 может помочь Украине не только очистить небо от российских носителей, но и выйти к Азовскому морю.

Тем временем нардеп Александра Устинова заявила, что получение Украиной дополнительных самолетов F-16 усложнится. Поскольку Украине просто не будет хватать пилотов для новых истребителей.

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