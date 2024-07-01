РФ стянула на фронт жестоких и дерзких 'зечек', - военный

С собой носят гранату, чтобы не сдаваться в плен.

Российские женщины, которые были заключены за тяжкие преступления, пришли воевать в Украину.

Об этом написал городской голова Умани (2014-2020 годов), который сейчас воюет в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского Александр Цебрий.

Он отмечает, что на направлении, которое защищает одна из бригад Сил обороны, проводят штурмовые действия "существа исключительно женского пола". "Все были заключены за тяжкие преступления, их действия на поле боя отличаются исключительной жестокостью и дерзостью. В плен не сдаются, для себя имеют гранату", - написал Цебрий.

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По его словам, такие истории опровергают утверждение некоторых людей, что так называемый президент России Владимир Путин плохой, но простые русские люди хорошие.

"Мы когда-то жили в одной стране, учились по одной школьной программе, мультфильмы и детские фильмы смотрели одинаковые, слушали КИНО, ДДТ, "Машину времени"...Скажите, что не так с этими людьми, как такое может быть?", - написал он.

Вербовка российских "зечек"

Как сообщал УНИАН, вербовать женщин из тюрем в России начали еще с 2023 года.

Боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что россияне начали использовать осужденных женщин в боях на фронте. По его словам, позиции Сил обороны возле Яснобродовки (к западу от Донецка) штурмовало "отделение зэков-женщин. Одна из них была ликвидирована.

Бунятов отмечал, что необходимо быть осторожными, потому что такие российские "зечки" могут быть не только на фронте, но и в тылу и "будут косить под зачуханную фронтовую женщину, которая зайдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон".

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