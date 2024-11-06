Россия пытается концентрировать большие силы на малых участках, чтобы прорвать линию обороны Украины.

На сегодня ситуация на Кураховском направлении не стабилизирована, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт Сергей Грабский.

"Противник пытается двигаться там, где он может двигаться. Противник осуществляет наступление, сосредоточив свои усилия на относительно небольших участках фронта. Если посмотреть на карту - это Кураховский участок и Покровский и Часов Яровский участок. Противник там осуществляет классическую схему боевых действий, которая прописана в его учебниках. Сосредоточение максимальных усилий на отдельных участках фронта для получения преимущества с нанесением точечных ударов на второстепенных и вспомогательных направлениях", - сказал Грабский.

Именно поэтому, по словам эксперта, россияне пытаются атаковать не только в Донецкой области. В то же время он отметил, что Кураховское направление сейчас является наиболее угрожающим для Украины.

"Здесь дело не только в динамике в боевых действий, но и в тех объектах, которые находятся на этом направлении. Речь идет о Кураховской ТЭЦ - важном объекте, захват которого может серьезно усложнить задачу для нас и облегчит обеспечение своих потребностей оккупантам", - добавил Грабский.

Эксперт добавил, что сейчас оккупанты бросают в бой все силы для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшего продвижения. По словам Грабского, Россия действительно планирует наступление и на Днепр.

"Противник планирует, так же как и наступление на Запорожье. Но надо также осознать, что у него просто нет для этого ресурсов. И такими темпами наступления он может до Днепра идти очень и очень долго, если вообще сможет туда дойти", - объяснил Грабский.

Российско-украинская война: другие важные новости

Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что россияне снова активизировались в районе Торецка. Кроме того, по ее словам, враг сейчас накапливает силы и в районе Часового Яра.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг сосредоточил в Курской области 45 тысяч военных. По его словам, этого оккупантам недостаточно, чтобы оттеснить наши силы. Поэтому РФ перебрасывает в этот регион военных из КНДР.

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