По словам главнокомандующего ВСУ, Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории.

Потери России в Курской области приближаются к 21 тысяче солдат, из них ликвидировано 7 тыс. 905, еще 717 россиян попали в плен. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"В мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины. Это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области", - заявил он.

По словам Сырского, за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20 тыс. 842 человека, из них: ликвидировано - 7 тыс. 905, ранены - 12 тыс. 220, плен - 717.

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За тот же период, как проинформировал главком, уничтожено 1 тыс. 101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

"Сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи. Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории", - подчеркнул Сырский.

Войска КНДР в Украине

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 5 ноября, подтвердил, что украинские военные впервые сражались с северокорейскими войсками после того, как Пхеньян направил свои силы на помощь России.

По словам Умерова, произошли "маломасштабные столкновения" между силами Киева и северокорейскими солдатами. Больше деталей он не предоставил.

Накануне руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил в понедельник, что северокорейские военные "уже попали под огонь" на Курщине в России.

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