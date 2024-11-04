Россияне атакуют город с юга, востока и севера, враг пытается зайти в тылы украинских войск и перерезать логистику.

Российские оккупационные войска заметно активизировались на Кураховском направлении. Враг перебросил туда резервы и атакует Курахово Донецкой области с трех сторон.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире "Громадського радіо". Он считает, что оккупанты любой ценой будут пытаться взять Курахово под контроль. Враг атакует город с севера, юга и востока. Причем атаки с юга происходят каждые полчаса. Сейчас их удалось отбить.

На востоке ситуация тяжелее – там россияне ведут лобовую атаку на Курахово.

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"Она происходит по основным автодорогам. Также атаки происходят с севера, со стороны Кураховского водохранилища. Таким образом враг пытается зайти в наши тылы для того, чтобы перерезать логистику", – пояснил эксперт.

Россияне концентрируют все резервы именно в Донецкой области, перебрасываются новые, и дальше ситуация будет обостряться, считает Кузан. Он добавил, что враг стремится взять Курахово в окружение и действует по своей стандартной тактике:

"Накапливает силы в большом количестве и пытается обойти наши основные укрепленные районы, чтобы перерезать пути снабжения и всю логистику любого украинского гарнизона. Ситуация с Курахово – не исключение".

Кузан отметил, что у украинского командования есть два варианта: либо нанести врагу поражение и отойти, либо перерезать продвижение оккупантов, применив резервы. Он также отметил, что врагу нужно захватить Курахово и его окрестности, чтобы укрепить фланги и двинуться на Покровск. До него оккупантам надо пройти еще семь километров.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 4 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло уже 226 боевых столкновений. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировали на Кураховском направлении – 84.

По имеющейся информации, за сегодня враг на данном направлении потерял четыре боевые бронированные машины, пять боевых машин пехоты и один танк. Также был поврежден один танк, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка.

Большую активность враг проявлял также на Лиманском (31 атака), Купянском (19), Времевском (16) и Покровском (21) направлениях.

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