Авиацией отработано 2 результативных вылета.

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 14 оккупантов, вражеский пункт управления беспилотниками и три склада с боеприпасами.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook оперативное командование "Юг".

"Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах. Ориентировочные потери противника в течение боевого дня - 14 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения доразведываются", - говорится в сообщении.

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Между тем, корабельный состав страны-агрессора в Черном море изменений не претерпел и состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя.

Ситуация на юге Украины

Как известно, в августе Вооруженные силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские бойцы уже освободили на юге более 2400 квадратных километров.

Бывший командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что благодаря ситуации с Крымским мостом станет возможной потенциально большая победа Украины на юге.

В ОК "Юг" сообщали, что российские захватчики продолжают имитацию отступления с некоторых оккупированных территорий на этом направлении.

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