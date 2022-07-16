В городе бушует пожар, спасатели работают.

В Одессе российская ракета попала в гражданский объект.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

В частности, в командовании подтвердили, что российские оккупанты нанесли по городу ракетный удар.

"Так. Есть попадание в гражданский объект. Пока информации о пострадавших нет. Бушует пожар. Работают спасатели", - сообщили в командовании.

Как писал УНИАН, незадолго до случившегося была объявлена воздушная тревога. После взрыва, на месте удара ракеты, начался пожар в небо поднялся черный столб дыма.

Местные власти призвали горожан не публиковать в соцсетях фото и видео "прилетов".

Как сообщал УНИАН, ранее, 11 июля, оккупанты из акватории Черного моря с самолетов выпустили 7 ракет по Одесщине. Одна из них попала в частный дом в одном из прибрежных поселков, также были получены сведения о повреждении портовой инфраструктуры.

Как сообщили в прокуратуре, в Одесской области в результате ракетного обстрела значительные разрушения фиксируют в курортном поселке и на складе Белгород-Днестровского порта.

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