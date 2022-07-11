В понедельник, 11 июля, российские оккупанты запустили по Одесской области четыре ракеты.
Одна из ракет противника попала в объект инфраструктуры, сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, другая информация о вражеской атаке уточняется.
"Одесская область. Ракетная атака 4 ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры...", - отметил спикер.
Напомним, Российская Федерация вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали Одесскую область, в частности, из корабельной артиллерии. Из-за вражеских обстрелов были жертвы и пострадавшие.
7 июля на рассвете враги нанесли ракетный удар по Одесской области двумя ракетами, были поражены два сельхозангара и уничтожены 35 т зерна.
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