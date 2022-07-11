В радиусе 1 км в домах и хозяйственных постройках повреждены стены, кровля и выбиты окна.

В Одесской области в результате ракетного обстрела значительные разрушения фиксируют в курортном поселке и на складе Белгород-Днестровского порта.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз нанесли ракетные удары по мирному населению Одесской области. В частности, оккупанты обстреляли курортный поселок в Белгород-Днестровском районе.

"Из-за ракетных ударов значительные разрушения получили жилой дом и складское помещения, принадлежащее госпредприятию "Белгород-Днестровский морской торговый порт", - говорится в сообщении.

Также в радиусе 1 километра от мест взрыва в соседних домах и хозяйственных постройках повреждены стены, кровля и выбиты окна. Повреждения получили по меньшей мере 5 частных домов.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Устанавливаются люди, которым нанесен материальный ущерб.

Правоохранители допрашивают потерпевших, свидетелей и очевидцев. На места происшествия обнаружили обломки от механизма ракет, они изъяты.

"Следует отметить, что любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - отмечают в прокуратуре.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, оккупанты из акватории Черного моря с самолетов выпустили 7 ракет по Одесщине. Одна из них попала в частный дом в одном из прибрежных поселков, также были получены сведения о повреждении портовой инфраструктуры.

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