Над городом поднялся густой столб темного дыма.

Русские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Как свидетельствуют опубликованные очевидцами кадры, в результате удара над городом поднялся густой столб темного дыма.

На месте удара вспыхнул пожар, уточнил, в свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Местные власти призвали горожан не публиковать в соцсетях фото и видео "прилетов".

"Одесса. Не выкладываем видео и фото с локации события. На месте пожара работают спасатели", - сообщил Братчук.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

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