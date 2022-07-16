Русские войска нанесли ракетный удар по Одессе.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Как свидетельствуют опубликованные очевидцами кадры, в результате удара над городом поднялся густой столб темного дыма.
На месте удара вспыхнул пожар, уточнил, в свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Местные власти призвали горожан не публиковать в соцсетях фото и видео "прилетов".
"Одесса. Не выкладываем видео и фото с локации события. На месте пожара работают спасатели", - сообщил Братчук.
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