Между некоторыми городами работают шаттлы.

Восстановительные работы на железной дороге вблизи Тернополя продолжаются.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Укрзализныця".

"Восстановительные работы вблизи Тернополя продолжаются, мы обновляем перечень и время задержки поездов здесь: uz-vezemo.com. Работают шаттлы между Казатином, Винницей и Хмельницким, Шепетовкой и Хмельницким, а по Тернополю всех, кто сейчас на станции, забирает на борт поезд 58/60", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тех, кто прибудет на станцию позже (пассажиры с рейсов 82 и 50), в 02:00 заберет поезд 56 в направлении столицы.

Кроме того, сообщается, что утренний пригородный рейс 6201 Подволочиск-Тернополь будет отправлен из Максимовки в 06:20, а пассажиров из подволочиска будет подвезено автобусным трансфером.

"Не забывайте предупреждать руководителей о дальнейших пересадки, мы в свою очередь держим связь с польскими и чешскими перевозчиками: сделаем все, чтобы стыковки произошли. Если же вы отменили поездку, то возврат 100% средств за неиспользованные билеты возможен непосредственно в кассе вокзала", - отметили в "УЗ".

Как сообщал УНИАН, 28 августа "Укрзализныця" сообщила, что из - за схода грузовых вагонов на участки Подволочиск-Максимовка (Львовская железная дорога) ожидается изменение маршрута и, соответственно, задержка ряда поездов.

Позже в "УЗ" отметили, что из-за схода грузовых вагонов на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина движение будет ограничено для всех поездов Львовского направления.

Впоследствии "Укрзализныця" обновила перечень поездов, которые будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов из-за восстановления пути вблизи Тернополя.

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