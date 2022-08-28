Изменения коснутся и графика пригородных поездов.

Из-за схождения грузовых вагонов на участке Подволочиск - Максимовка (Львовская железная дорога) ожидается изменение маршрута и, соответственно, задержка ряда поездов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

Отмечается, что это коснется рейсов: №706 Перемышль - Киев (будет следовать через Здолбунов); №120 Львов - Запорожье (разворачивается на Красное) и №55 Киев - Ясиня.

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Изменения коснутся и графика пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо подволочиска.

"Просьба к пассажирам с дальнейшими пересадками обязательно известить о них проводников, мы скоординируем процесс дальше. Все объездные маршруты уже спланированы, поэтому всех гарантированно довезем", - заверили в "Укрзализныце".

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" возвращает поезд "Интерсити+" из Киева в Карпаты.

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