По многим пленным людям нет никакой информации об их местонахождении.

На сегодня в российском плену находятся около 80 жителей Мелитополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сейчас в плену находится около 80 человек. Кто-то из них сегодня находится на трудовых исправительных работах - их заставляют рыть окопы, кто-то из них испытывает на себе пытки, находясь в следственных изоляторах, которых по меньшей мере три на территории города Мелитополя, а кто-то уже этапирован в Симферополь и Москву", - сказал он.

По его словам, "ситуация очень сложная" и во многих людях, находящихся в плену, нет никакой информации об их местонахождении.

Хотя в Мелитополе нет фильтрационных лагерей, однако, сказал Федоров, такой лагерь есть на въезде в Крым: "там люди в клетке могут сидеть по 8-10 часов, их опрашивают, проверяют их документы".

"Также фильтрационный лагерь россияне пообещали построить и в Васильевке - это единственный пункт сообщения между временно оккупированной территорией и территорией, которая является подконтрольной Украине. Это мост, который соединяет все четыре области-Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую, это единственный путь для выезда", - подчеркнул мэр.

Выезд через Васильевку

Через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.

С 1 августа оккупанты ужесточили правила выезда через Васильевку. Теперь нужен спецпропуск, который можно получить в комендатуре захватчиков.

9 августа новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом, поскольку автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток держали на блокпосте в Васильевке. Всего в очереди погибло более 10 человек.

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