Он призвал предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий.

Новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом, поскольку автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток держали на блокпосту в Васильевке Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами выехать из временно оккупированных территорий.

"Сегодня в больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями оккупанты держали на вражеском блокпосту в Васильевке двое суток и заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем", - подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что российским солдатам не жалко ни детей, ни стариков.

"Я призываю предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий!",- призвал мэр.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на оккупированных территориях растет давление на население, агрессивные зэки "прессуют" людей.

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