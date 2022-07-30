Захватчики также начали делать копии паспортов всех людей, которые выезжают.

Оккупанты якобы с понедельника, 1 августа, вводят новые правила для выезда с временно захваченной территории. Украинцам придется дополнительно обращаться в оккупационную комендатуру за специальным пропуском.

Об этом во время национального телемарафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Со вчерашнего дня они начали информировать, что с понедельника для выезда с территории временно оккупированной, в комендатуре надо будет брать какие-то специальные пропуска. Они пытаются усложнить выезд с территории", - сказал он.

По словам Федорова, по состоянию на утро 30 июля, в Васильевке в очереди на выезд стоят более 800 машин и более 4000 человек. Мэр Мелитополя добавил, что захватчики изменили тактику. Раньше они машины выпускали после 17:00, а теперь делают это утром. Количество авто, которым позволяют выехать в Запорожье, осталось неизменным - 200-300 в сутки.

"Также два дня назад они начали делать копии всех паспортов людей, которые выезжают", - добавил мэр.

Напомним, несколько ранее Федоров заявил, что оккупанты угрожают уничтожить Мелитополь во время отступления.

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