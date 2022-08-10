В очереди на эвакуацию остаются более тысячи автомобилей.

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области на российском блокпосте в очереди на эвакуацию умерли уже 10 человек. Они пытались выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", - сказал городской голова.

По словам Федорова, в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации.

Как известно, через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.

С 1 августа оккупанты ужесточили правила выезда через Васильевку. Теперь нужен спецпропуск, который можно получить в комендатуре захватчиков.

Как ранее сообщал УНИАН, новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом, поскольку автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток держали на блокпосте в Васильевке.

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