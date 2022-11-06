Накануне украинские воины в очередной раз героически отбили все попытки российских оккупантов продвинуться на Бахмутском направлении.

Бахмутское направление остается одним из самых тяжелых - там продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Так, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram опубликовал кадры из Бахмута: город почти полностью разрушен, однако благодаря украинским защитникам и их нечеловеческим усилиям все еще стоит и продолжает быть "костью в горле" врага.

"Россияне не могут захватить там ничего еще с июля, а "три дня" превратились в месяцы позора", - отметил Братчук.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки врага в районах 14 населенных пунктов четырех областей, в том числе, и на Бахмутском направлении.

Братчук также показал видео эмоций наших воинов, которые отразили атаку русских в районе Бахмута, спалив технику и задвухсотив много оккупантов.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области до сих пор идут тяжелые бои. Сейчас самая сложная ситуация в районе Угледара.

Россия хочет "стереть Бахмут с лица Земли", однако прорвать оборону не может. Ранее журналисты показали оружие, которое помогает уничтожать российских оккупантов вблизи Бахмута.

В Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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