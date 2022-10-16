Украинская пехота несколько месяцев удерживает позиции возле Бахмута под шквальным огнем российских оккупантов.

В Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Кадры, словно времен Первой мировой, опубликованы в Twitter Минобороны Украины.

"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом, или на Сомме. Речь идет об окопах у Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", - говорится в сообщении. Видео дня

Напомним, что накануне вечером президент Владимир Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия на разных направлениях. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг сосредоточился на захвате Бахмута-Краматорска. В течение прошлых суток украинские военные в очередной раз отражали атаки противника на Иванград. Предварительно в британской разведке сообщали, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.

Как рассказал советник ОП Алексей Арестович, сообщения российских пропагандистов о якобы взятии под контроль ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении не соответствуют действительности. Это украинские военные довольно успешно провели контратаку.

В свою очередь Генштаб ВСУ отчитывается, что смертность среди раненых российских военнослужащих достигает 50%.

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