Украинские защитники называют немало преимуществ этого оружия, которое вытесняет советские образцы и помогает еще эффективнее уничтожать оккупантов.

На Бахмутском направлении украинские защитники сдерживают российских захватчиков всеми возможными силами.

Как рассказали в Минобороны Украины со ссылкой на сюжет журналистов военного телевидения, в этом воинам ВСУ, среди прочего, помогает стрелковое оружие.

В частности, это отечественная снайперская винтовка UAR-10 и штурмовая винтовка FN F2000.

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Украинские защитники называют немало преимуществ этого оружия, которое вытесняет советские образцы и помогает еще эффективнее уничтожать оккупантов.

Так, отечественная снайперская винтовка UAR-10 имеет удобную конструкцию: может быть разобрана на две составные части, что позволяет уменьшить ее габариты и обеспечивает компактность при транспортировке. Прицельная дальность поражения — до тысячи двухсот метров, калибр — семь шестьдесят два миллиметра. Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки. На верхней части ствольной коробки и на цевье выполнены направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других аксессуаров. Ударно-спусковой механизм допускает стрельбу только одиночными выстрелами, оптимизирован для точной стрельбы. Эта винтовка заменила советскую СВД.

"До этого я работал со СВД, она более привередлива, чем эта винтовка. С этой винтовкой работать проще. Нюанс в том, что СВД не такое чувствительное к загрязнениям как она. Ее надо чистить постоянно. Для того, чтобы ее разобрать нужно выдавить глазу два штифта, снять магазин, она разделяется на 2 части. Эта часть отделяется. Это казенник ствола и сам спусковой механизм. Отсюда вынимается сам затвор и, в принципе, для неполной чистки этого хватает", - поделился впечатлениями от работы оружия на военный позывной "Лесник".

Что касается штурмовой винтовки FN F2000, то она имеет довольно небольшой вес и длину. Скорострельность восемьсот пятьдесят выстрелов в минуту. Автоматика винтовки действует благодаря отводу пороховых газов, а замыкает ствол поворот замка. Корпус изготовлен из полимеров. Цевье можно легко снять, а на ее место установить дополнительный модуль.

Поэтому благодаря этому мощному стрелковому оружию украинские воины быстрее могут бороться с оккупантами РФ.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Сейчас украинские войска продолжают освобождать Украину от российских захватчиков. Тяжелые бои продолжаются на Бахмутском направлении. В частности, западные эксперты отмечают, что на восточном участке фронта ситуация обостряется: россияне наступают сразу на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что линия фронта фактически полностью и круглосуточно под обстрелами, а город Бахмут очень сильно поврежден. Известно, что Россия стянула под Бахмут все возможные военные подразделения, которые строят линию обороны, потому что боятся наступления украинских сил. Враг пройти позиции не может, многочисленные потери у оккупантов фиксируются фактически ежедневно.

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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