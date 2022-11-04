Отмечается, что позиционные бои идут с определенными смещениями подразделений, однако украинские защитники не дают противнику прорвать нашу оборону.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области до сих пор идут тяжелые бои. Сейчас самая сложная ситуация в районе Угледара.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, восточный фронт остается главным эпицентром войны.

"В частности, Бахмутское и Авдеевское направление, где враг продолжает штурмовые агрессивные действия, наносит удары из всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков, минометов", - отметил Череватый.

Видео дня

Он подчеркнул, что в этих сложнейших условиях ВСУ наносят ответные удары артиллерией и авиацией. Позиционные бои идут с определенными смещениями подразделений, однако защитники не дают противнику прорвать нашу оборону.

Кроме того, Череватый подтвердил, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Угледара.

"Несколько дней подряд там идут бои в районе населенного пункта Павловка, сложная ситуация, продолжаются позиционные бои, такая вот война "мобильная". Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и на всей линии фронта. Но вот именно там сейчас идет самая горячая и интенсивная война", - пояснил спикер.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины идут ожесточенные бои. Россия хочет "стереть Бахмут с лица Земли", однако прорвать оборону не может.

Западные эксперты отмечают, что на восточном участке фронта ситуация обостряется: русские наступают сразу на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне журналисты показали оружие, которое помогает уничтожать российских оккупантов вблизи Бахмута.

По словам Череватого, россияне несут большие потери в районе Павловки, пытаясь окружить украинских военных: "В среднем около 100 человек убитыми по этой линии фронта – направление Авдеевское, Угледар, Марьинка".

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: