Мужчина попал в Украину прямо из тюрьмы.

Украинские воины ликвидировали 31-летнего Николая Давидяна из Тверской области РФ. Оккупант попал на войну прямо из колонии, где отбывал наказание за наркоторговлю.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе со ссылкой на некролог в запрещенной российской соцсети, ликвидированный захватчик был перворазрядчиком по боксу, а также сотрудником МЧС.

Впрочем, 29 января 2020 года Давидяна задержали с амфетамином, MDMA и гашишем. Давидян взяли под стражу и осудили на 9 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт психотропных и наркотических веществ в крупном размере.

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Странным образом из колонии Давидян попал на фронт. Вероятно, его завербовали в ЧВК "Вагнер".

Война в Украине с Россией-потери оккупантов

Утром 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки наши воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Берестовое, спорное, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Марьинка и Невельское Донецкой области, а также возле Белогоровки в Луганской области.

Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля до 23 ноября ориентировочно составили около 85 тыс. 410 человек ликвидированными, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что на востоке нашей страны идут ожесточенные бои, и захватчики ежедневно несут огромные потери.

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