На нашей земле уничтожены еще более 400 противников, поделился Генштаб ВСУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 410 российских оккупантов, самые большие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 ноября ориентировочно составили около 85 тыс. 410 человек ликвидированными, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, противник лишился еще двух танков, пяти боевых бронированных машин и пяти артиллерийских систем.

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Также уже уничтожено: БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 537 (+0), крылатые ракеты - 480 (+0), корабли/катера - 16 (+0) од, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 396 (+3) од, специальная техника - 161 (+0).