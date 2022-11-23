Его минуснули вместе с одиозным священником Васильевым.

Украинские воины продолжают устранять русских захватчиков. В этот раз на концерт Кобзона отправили еще одного представителя "РПЦ/ВДВ" иерея Александра Цыганова.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, Цыганов скончался 21 ноября от полученных в Украине ранений. "Десантник в поповской рясе ранее попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, который откобзонился еще 6 ноября", - написал эксперт.

Сан и должность Цыганова - военный священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова.

Видео дня

Ликвидация Васильева

В начале ноября в Украине ликвидировали одиозного священника Московской епархии Михаила Васильева.

Васильев стал особенно популярным в РФ после советов о том, как матерям погибших оккупантов легче отправлять их на гибель в Украину. В эфире одной из программ он заявил, что женщина наделена Богом способностью рожать неограниченное количество детей. По теории Васильева, россиянкам просто нужно рожать много детей, чтобы не очень тосковать по ликвидированным в Украине сыновьям.

Вас также могут заинтересовать новости: