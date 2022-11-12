На восточном фронте продолжаются самые ожесточенные бои, но украинские войска не дают врагу прорвать оборону.
Восточный фронт остается главным эпицентром борьбы за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность, он самый длинный по протяженности и здесь самые ожесточенные бои, об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.
Череватый напомнил, что самые активные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где ежедневно враг использует все виды вооружения.
"Однако ежедневно там враг несет огромные потери. Наши воины останавливают его и не дают прорвать нашу оборону. Продолжается позиционная война, иногда бывают небольшие движения линии обороны, но в целом оборона стоит и не дает пройти врагу", - подчеркнул он.
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Армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление на ряде направлений. Уже освобождена от оккупантов почти вся Харьковская и Николаевская области. Также деоккупирован ряд населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
По состоянию на 10 ноября, по данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области от врагов освобождены более 1 тысячи квадвартных километров территории.
11 ноября президент Владимир Зеленский назвал "историческим днем" - наши защитники зашли в Херсон, который противникам удалось захватить в первые дни полномасштабного вторжения.