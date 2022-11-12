На двух направлениях противник ежедневно использует все виды вооружения, отметил представитель восточной группировки войск нашей армии.

На восточном фронте продолжаются самые ожесточенные бои, но украинские войска не дают врагу прорвать оборону.

Восточный фронт остается главным эпицентром борьбы за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность, он самый длинный по протяженности и здесь самые ожесточенные бои, об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Череватый напомнил, что самые активные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где ежедневно враг использует все виды вооружения.

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"Однако ежедневно там враг несет огромные потери. Наши воины останавливают его и не дают прорвать нашу оборону. Продолжается позиционная война, иногда бывают небольшие движения линии обороны, но в целом оборона стоит и не дает пройти врагу", - подчеркнул он.

Война в Украине - важнейшие новости

Армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление на ряде направлений. Уже освобождена от оккупантов почти вся Харьковская и Николаевская области. Также деоккупирован ряд населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

По состоянию на 10 ноября, по данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области от врагов освобождены более 1 тысячи квадвартных километров территории.

11 ноября президент Владимир Зеленский назвал "историческим днем" - наши защитники зашли в Херсон, который противникам удалось захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

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