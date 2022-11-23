Отмечается, что за минувшие сутки силы обороны отбили атаки оккупантов около 11 населенных пунктов.

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестовое, Бахмут, Курдюмовка, Пивничное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельськое и Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки враг нанес пять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, городам и селам.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В Генштабе также отметили, что на Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей России, противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий. Он совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасильевка, Кустино, Дружба, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области.

"На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск", - говорится в сообщении.

Там враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Также противник предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. "ДРГ обезврежена огнем наших подразделений. Враг отошел", - сообщили в Генштабе.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, осуществляют обстрелы из танков и артиллерии. В частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Ямполовка и Белогоровка в Луганской области.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка", - рассказали в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Велика Новоселка, Времевка, Новополь в Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Червоное и Орехов Запорожской области.

"На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, улучшает фортификационное оборудование позиций, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших сил и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр", - говорится в сообщении.

Враг применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Война в Украине: что стоит знать

Украинские силы обороны продолжают борьбу с российскими оккупантами. Но, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, процесс освобождение украинских территорий от российских оккупантов притормаживает логистика.

Известно, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на 22 ноября освободили от российских оккупантов 1 886 населенных пунктов. В большинстве из них заработали соцслужбы, больницы и учебные заведения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны деоккупировать еще около 2 тысяч населенных пунктов, захваченных российскими террористами. Он подчеркнул, что Россия своей войной стремится не просто присвоить украинскую землю и ресурсы, это является столкновением "двух противоположных отношений к людям и к жизни".

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