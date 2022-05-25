Российские корабли с ракетами продолжают находиться в северо-западной части Черного моря, а в Крыму разворачиваются новые дивизионы ПВО.

Захват Одессы и ее дальнейшая оккупация по-прежнему остаются одной из главных целей россиян.

Об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины капитан 1 ранга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас проходит переформатирование корабельных группировков росиян. Они укрепляются, перевозят грузы, обустраивают позиции, в том числе и на захваченном острове Змеиный.

Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма захватчики разворачивают дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку опасаются поражения своих кораблей в Черноморской акватории.

"Враг уже осознает, что поражение его кораблей – это не химера, это абсолютно возможно", – говорит Гуменюк.

Вместе с тем, Гуменюк подчеркивает, что российские корабли с ракетам продолжают находиться на северо-западе Черного моря, поэтому высокая угроза сохраняется не только в южной, а и по всей Украине. В частности, командование фиксировало запуски ракет с моря, которые в дальнейшем летели в разные области страны.

Одесса под вражеским огнем

В мае россияне уже неоднократно обстреливали Одессу и область ракетами. Так, 9 мая "русский мир" "поздравил" город-герой семью ракетами с применением авиации. В результате ударов один человек погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу.

16 мая Россия вновь совершила ракетный удар по Одесской области, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок.

В то же время враг распространяет фейки о размещении ВСУ в одесских катакомбах. В командовании "ЮГ" отметили, что неофициальная информация о стрельбах украинских военнослужащих может быть прикрытием для действий диверсантов.

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