Среди пострадавших есть ребенок.

Число раненых в результате ракетного удара России по Одесской области 16 мая возросло до четырех человек.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС в Одесской области.

"В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные", – говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадали четыре человека, из них один ребенок, также поврежден легковой автомобиль.

Для ликвидации последствий ракетного удара от ГСЧС привлекались две единицы техники и пять спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз одна единица техники и два человека личного состава.

Ракетный удар по Одесской области 16 мая: что известно

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в результате ракетного удара России пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман.

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