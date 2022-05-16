Число раненых в результате ракетного удара России по Одесской области 16 мая возросло до четырех человек.
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС в Одесской области.
"В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали пожарные", – говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадали четыре человека, из них один ребенок, также поврежден легковой автомобиль.
Для ликвидации последствий ракетного удара от ГСЧС привлекались две единицы техники и пять спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз одна единица техники и два человека личного состава.
Ракетный удар по Одесской области 16 мая: что известно
Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в результате ракетного удара России пострадали двое взрослых, тяжело ранен ребенок.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман.
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