В командовании отметили, что неофициальная информация о стрельбах украинских военнослужащих может быть прикрытием для действий диверсантов.

Враг распространяет фейки о размещении Вооруженных сил Украины в одесских катакомбах.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Вячеслав Назаров.

"Враг продолжает информационную войну и забрасывает фейки об обустройстве "боевиков-нацистов" в Одесской области в самых невероятных местах – от киностудии до катакомб, а также разгоняет тему так называемой угрозы мирным жителям региона от военных мероприятий", - заявил Назаров.

Кроме того, по его данным, корабельная группировка противника в Черном море не имеет изменений ни в составе, ни в задачах, которые выполняет. Угрозы ракетного удара, в том числе и с моря, остаются актуальными.

Также он акцентировал на том, что силы обороны обеспечивают безопасность региона, не разглашая своих намерений и планов. Любые сообщения о стрельбах или других подобных мероприятиях, которые распространяются в частных чатах, социальных сетях или Телеграмм-каналах и не подтверждены официально командованием, являются фейками.

"Их распространение направлено на дестабилизацию обстановки в регионе, а, возможно, и на прикрытие деятельности диверсионных групп. Будьте бдительны, доверяйте только достоверным источникам информации, а о распространении недостоверной или разглашении запрещенной информации – сообщайте компетентным органам", - подчеркнул Назаров.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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