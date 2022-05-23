Противник перегруппировывает корабли, отметили в Одесской областной военной администрации.

Ситуация в Одессе и области на сегодня является контролируемой, обстрелов враг не проводил.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил спикер штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, сейчас идет перегруппировка кораблей Черноморского флота России, и есть угрозы со стороны стратегической авиации Российской Федерации.

"Ситуация контролируемая. Был ночью сигнал воздушной тревоги. Обстрелов нет, это самое главное...", - сказал он.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сперва противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и мирные города. В частности, противник обстреливал Одессу из корабельной артиллерии, наносил авиаудары, были жертвы и пострадавшие.

В начале мая в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что в нашей стране уже задокументирована гибель из-за широкомасштабной агрессии РФ 3 381 человека.

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