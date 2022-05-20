На захваченный остров оккупанты перебросили, как минимум, один ЗРК "Тор", а также несколько "Панцирей".

Бои за Змеиный продолжаются. Оккупанты решили превратить захваченный остров в укрепленный плацдарм и насытили его достаточно весомым количеством военной техники.

Так, источники Defense Express в оккупированном Крыму указывают, что на острове сейчас развернуто до пяти зенитных ракетных комплексов.

Речь идет о, как минимум, одном ЗРК "Тор", а также несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Также было зафиксировано перемещение двух грузовиков, описание которых говорит о том, что это транспортно-зарядные машины.

Если информация журналистов верна, то армии РФ удалось образовать на Змеином довольно плотную оборону от воздушного нападения с дальностью действия 15-20 км. Количества техники достаточно, чтобы не было ситуации, когда все они окажутся выключенными.

Вместе с тем в издании отметили, что остров Змеиный находится в зоне огневого поражения таких систем, как "Смерч", залп которого может полностью уничтожить позиции рашистов.

Напомним, накануне представитель Одесской ОВА анонсировал "много интересного" на Змеином. Остров является стратегическим объектом и его уже в ближайшее время могут освободить, как и Харьковскую область.

В то же время, в России начали подтверждать гибель своих военных на Змеином. СМИ написали о смерти медика-контрактника.

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