Мэр города продемонстрировал последствия ракетного удара на гражданское предприятие.

Мэр Одессы Геннадий Труханов показал видео с уничтоженного российскими ракетами предприятия гражданской инфраструктуры.

Ролик появился в Facebook мэра.

Труханов рассказал, что оккупанты "демилитаризовали" предприятие, где происходил рабочий процесс. В результате ракетных ударов один человек погиб, несколько человек получили ранения средней тяжести.

Мэр подчеркнул, что захватчики подло атакуют мирную Одессу, ведь это предприятие, как и ряд других, по которому россияне ударили раньше, не имеет ничего общего с военной инфраструктурой.

"Ничего общего с военной инфраструктурой и военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия и боеприпасов нет и не было. Вот так "русский мир" "поздравил" город-герой Одессу с 9 мая", - заявил Труханов.

Ракетный удар по Одессе 9 мая-что известно

9 мая с утра оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса" Бастион", расположенного в оккупированном Крыму.

В результате обстрела в пригороде Одессы повреждения получили частные жилые дома. По данным командования "Юг", пострадавших среди гражданского населения нет.

Также ракетные удары были нанесены в Одесской области.

Вечером Одесса подверглась новому ракетному удару в городе прогремели ряд взрывов, звуки которых слышны в разных районах города. По словам местных жителей, в домах выбило окна.

Позже стало известно, что российские войска выпустили по Одессе семь ракет с применением авиации. В результате ударов один человек погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу.

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