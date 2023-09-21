В результате прилетов по городу возникло 7 пожаров: горели жилые и многоквартирные дома, автомобили и рынок.

В Херсоне выросло число погибших, пострадавших из-за ударов российской армии.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в Херсоне враг среди ночи начал наносить удары по жилым кварталам из различного вооружения. В результате прилетов в городе возникло 7 пожаров: горели жилые и многоквартирные дома, автомобили и торговый ряд на одном из рынков города.

"Несмотря на продолжающиеся обстрелы пожарные продолжали до самого утра тушить пожары. Три человека погибли, еще пятеро ранены", - сообщил Клименко.

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По словам главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, в результате вражеской атаки, примерно в 4:00, в Корабельном районе Херсона погибла пожилая женщина.

"81-летняя погибшая во время обстрела находилась в своей квартире и получила травмы несовместимые с жизнью", - сообщил чиновник.

Также начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил информацию о российском ударе по общежитию, из которого госпитализировали четырех человек, а еще двое там погибли. По его словам уже установлены личности погибших.

"Погибшие в результате ночного российского террора - двое мужчин в возрасте 29 и 41 год. Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты", - сообщил Прокудин.

Кроме того он рассказал, что вчера, 20 сентября, российская армия усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонщины.

"Только с начала этого дня (20 сентября – УНИАН) оккупанты сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Под обстрелы попали Тягинка, Николаевка и Одрадокаменка", - сообщил Прокудин.

Из-за вражеского обстрела в одном из поселков исчез свет. По данным Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 126 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ВКК, БПЛА, танков и авиации. Только по Херсону враг выпустил 41 снаряд.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание учебного заведения в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что населенный пункт Кизомис враг атаковал зажигательными боеприпасами. В результате сгорели три частных дома и хозяйственные постройки. Глава ОВА обнародовал соответствующие фото последствий этого обстрела.

Ракетный удар РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью армия РФ укрыла огнем жилые кварталы Херсона. В частности, оккупанты попали в здание общежития, когда люди еще спали. По данным Херсонской ОВА, 61-летняя горожанка госпитализирована в тяжелом состоянии, также в больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет и 49-летнего мужчину. Кроме того, речь шла о двух погибших.

В Ровно зафиксированы "прилеты" по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось, что обломок российской ракеты в Черкассах упал на отель. В здании могло находиться около 23 человек.

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