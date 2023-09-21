Виталий Коваль отметил, что погибших и пострадавших нет.

Российские оккупанты утром 21 сентября нанесли ракетные удары по Ривне. Зафиксированы "прилеты" по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

"Ровенская область потерпела несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре", - сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в своем Telegram-канале

По его словам, пострадало СТО и пять автомобилей, которые находились на территории. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, часть Ровенского района осталась без электроэнергии, энергетики работают над восстановлением.

Стоит отметить, что на заднем плане ролика видно остатки конструкции СТО и выгоревшие авто.

Атака РФ на Ривне 21 сентября - что известно

Российские оккупанты утром 21 ссентября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Армия РФ подняла воздух восемь бортов ТУ-95МС. В Силах обороны юга Украины педупредили о вероятности пусков ракет класса "воздух-земля".

В Ривне взрывы пролзвучали около 6:20, после чего в отдельных районах отключили электричество. Позже глава Ривненской ОГА Виталий Коваль подтвердил "прилет".

Вас также могут заинтересовать новости: