На Днепропетровщине известно о ранении трех человек, а на Херсонщине - о двух погибших и четырех травмированных.

В Днепропетровской и Херсонской областях вследствие российских обстрелов есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщили главы Днепропетровской областной военной администрации Сергеи Лысак и Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. Как отметил Лысак, ночью агрессор целил по Никопольщине из реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии. В частности, под удар попали Мировская община и город Никополь.

"Городу досталось больше всего. Там ранены три человека. Госпитализировали 75-летнего мужчину. А еще - супруги. 34-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. Вместе с ними в больницу забрали и их 3-месячного сына. К счастью, мальчик невредим", - подчеркнул Лысак.

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Как добавил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, 75-летний дедушка и 34-летняя мать ребенка - в удовлетворительном состоянии. 29-летний отец получил тяжелые ранения и был направлен в одну из больниц Днепра.

В результате обстрела избиты 11 частных домов и 5 хозяйственных сооружений, одна – разрушена дотла. Изуродованы 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередач.

Как сообщил Прокудин, эта ночь стала ужасной для города Херсон, потому что в результате российских обстрелов есть погибшие и раненые.

"Около 3:40 армия РФ укрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали. По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются", - подчеркнул Прокудин.

В частности, 61-летняя горожанка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Украине была объявлена воздушная тревога из-за массированный ракетный обстрел российскими оккупантами украинских городов.

В Киеве зафиксировано падение обломков от сбивания вражеских ракет в четырех районах.

В Черкасской области обломки одного из сбитых объектов упали на объект социальной инфраструктуры. В то же время в Ровно есть "прилеты".

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