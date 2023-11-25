ВСУ ликвидировали почти 900 захватчиков и десятки единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 25 ноября потери России в войне против Украины достигли уже 323 760 человек.

Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 860 врагов.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили много вражеской техники:

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танков ‒ 5502 (+6);

боевых бронированных машин ‒ 10263 (+7);

артиллерийских систем – 7851 (+18);

РСЗО – 905 (+1);

средства ПВО ‒ 596 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8);

крылатые ракеты ‒ 1565 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29);

специальная техника - 1112 (+4).

В то же время количество уничтоженных самолетов (323); вертолетов (324); подводных лодок (1); кораблей и катеров (22) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки бойцы ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и логистический центр врага. Также ВСУ атаковали пункты управления и районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия на левом берегу реки Днепр 23 и 24 ноября. Наши защитники и оккупанты имеют некоторые успехи в районе села Крынки Херсонской области.

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