По состоянию на утро 25 ноября потери России в войне против Украины достигли уже 323 760 человек.
Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 860 врагов.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили много вражеской техники:
- танков ‒ 5502 (+6);
- боевых бронированных машин ‒ 10263 (+7);
- артиллерийских систем – 7851 (+18);
- РСЗО – 905 (+1);
- средства ПВО ‒ 596 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8);
- крылатые ракеты ‒ 1565 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29);
- специальная техника - 1112 (+4).
В то же время количество уничтоженных самолетов (323); вертолетов (324); подводных лодок (1); кораблей и катеров (22) не изменилось.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки бойцы ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и логистический центр врага. Также ВСУ атаковали пункты управления и районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия на левом берегу реки Днепр 23 и 24 ноября. Наши защитники и оккупанты имеют некоторые успехи в районе села Крынки Херсонской области.