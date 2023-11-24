Уничтожены еще 22 единицы военной техники российских захватчиков.

Общие потери российских оккупантов на Таврическом направлении уже вторые сутки подряд составляют около 700 человек. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Уничтожен ЗРК Бук-М1. Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" вторые сутки подряд около 700 человек", - написал он.

Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении оккупанты нанесли 16 авиаударов, провели 43 боевых столкновения и совершили 762 артобстрела.

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"Общие потери врага составили 675 человек. Уничтожено 22 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 3 артсистемы, 1 средство ПВО, 1 БПЛА, 7 автомобилей. Еще 37 единиц техники врага повреждены", - отметил командующий.

Он добавил, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Кроме того, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 24 ноября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что за минувшие сутки были ликвидированы еще 1 тыс. 100 российских захватчиков. Также было уничтожено 30 танков, 32 боевых бронетехники и 31 артиллерийская система противника.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки российские оккупанты вели атаки на нескольких направлениях, били из разных видов оружия. На фронте произошло 64 боевых столкновения. Наши защитники войска отбивают штурмы врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

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