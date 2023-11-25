В Крынках продолжаются интенсивные бои и позиции часто переходят "из рук в руки".

Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия на левом берегу реки Днепр 23 и 24 ноября. Наши защитники и оккупанты имеют некоторые успехи в районе села Крынки Херсонской области.

Как сообщает ISW со ссылкой на российских блогеров, ВСУ 23 ноября усилили атаки на лесной массив вблизи Крынков, однако уже на следующий день подразделения вражеских войск контратаковали и выбили украинских воинов с этих позиций.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 23 ноября, подтверждает, что обе стороны смогли продвинуться в пределах Крынков. Аналитики предполагают, что в населенном пункте продолжаются интенсивные бои и позиции часто переходят "из рук в руки".

Видео дня

Несмотря на это, украинские военные подтвердили, что сохраняют свои позиции на восточном берегу Херсонской области.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Военный эксперт Сергей Грабский объяснял, что ВСУ пытаются расширить полосу размещения и активные действия на Левобережье, чтобы максимально создать трудности для оккупантов в будущем.

По данным ГУР, появление плацдармов ВСУ на Левобережье Херсонщины заставила россиян паниковать. Позже в ISW добавили, что Минобороны России и российская политическая верхушка прилагают усилия, чтобы подавить истерику из-за украинских операций на левом берегу Херсонской области.

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