Наши защитники атаковали 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

За прошедшие сутки, 24 ноября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, бойцы ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и логистический центр врага. Также они атаковали 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Всего российские захватчики нанесли 7 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате этого есть погибшие и раненые гражданские.

Видео дня

Кроме того, враг атаковал Украину, применив 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили все цели. Сейчас продолжается очередная атака "шахедов". Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Авиационным ударам подверглись: Серебрянское лесничество Луганской области; спорное, Клещиевка, Заря, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Змиевка, Новоберислав, Николаевка, Ольговка, Львовское Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как пишет The Economist, в войне начала сказываться преимущество РФ в области РЭБ.

Представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в этом году зима будет легче, чем в прошлом году. Украина подготовилась к ней, а страна-агрессор не имеет такого количества ресурсов, как в начале полномасштабной войны.

А вот Bloomberg переживает, что нехватка военной помощи может заставить Украину согласиться на переговоры с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: