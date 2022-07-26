БПЛА уничтожили на территории Николаевской области.

Воины воздушного командования "Пивдень" уничтожили вражеский беспилотник типа "Ланцет". Оккупанты пытались с помощью аппарата атаковать радиолокационную станцию.

Соответствующей информацией поделилась служба связей с общественностью оперативного командования "Пивдень".

Враг использовал БПЛА на территории Николаевской области. Этот дрон-камикадзе обладает скоростью 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч при пикировании в цель. А его дальность действия достигает 40 километров.

С помощью какого оружия был сбит беспилотник, не уточняется. Если судить по частям на фото, то использовалось ПЗРК или что-то с похожей силой. Целью дрона-камикадзе была радиолокационная станция. О ее уничтожении в официальном сообщении ничего не сказано, то есть оккупанты задачу не выполнили.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники "приземлили" 722 беспилотника. Чаще всего уничтожаются БПЛА модели "Орлан-10", однако ВСУ также взрывали дроны "Мерлин-ВР", "Форпост" и "Zala".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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