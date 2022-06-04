4 июня воины воздушного командования "Юг" сбили вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".
Об этом сообщает ОК "Юг".
Вражеский БПЛА разведывал Черноморское побережье. Он оказался в Черном море после того, как украинские бойцы метко попали в него.
"Форпост" является ценным беспилотным летательным аппаратом - его стоимость оценивается примерно в семь миллионов долларов. Производитель этой техники - Израиль.
Напомним, что в мае украинские защитники уже сбивали вражеский "Форпост".
"Форпост" принадлежит к классу тактических дронов, которые способны находиться в воздухе около 18 часов на расстоянии до 250 км, а также не только вести разведку, но и подсвечивать цели лазером для высокоточных боеприпасов.