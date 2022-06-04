Вражеский БПЛА осуществлял разведку Черноморского побережья.

4 июня воины воздушного командования "Юг" сбили вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

Об этом сообщает ОК "Юг".

Вражеский БПЛА разведывал Черноморское побережье. Он оказался в Черном море после того, как украинские бойцы метко попали в него.

"Форпост" является ценным беспилотным летательным аппаратом - его стоимость оценивается примерно в семь миллионов долларов. Производитель этой техники - Израиль.

Напомним, что в мае украинские защитники уже сбивали вражеский "Форпост".

"Форпост" принадлежит к классу тактических дронов, которые способны находиться в воздухе около 18 часов на расстоянии до 250 км, а также не только вести разведку, но и подсвечивать цели лазером для высокоточных боеприпасов.

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